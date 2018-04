Po spodbudnih besedah Kitajske v zelenem tudi newyorške borze

New York, 10. aprila - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v znamenju rasti. K temu so pripomogle besede kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki je z napovedjo nadaljnjega odpiranja kitajskega trga tujcem pomiril strahove pred trgovinsko vojno med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma, ZDA in Kitajsko.