Izraelska vojska potrdila pristnost posnetka streljanja na Palestinca

Tel Aviv, 10. aprila - Izraelska vojska je danes potrdila pristnost posnetka streljanja na Palestinca vzdolž meje z območjem Gaze, na katerem vojaki izražajo navdušenje. Ob tem so zapisali, da je bilo streljanje odgovor na nemire in neupoštevanje opozoril vojakov. Napovedali so ustrezno ukrepanje glede nedovoljenega snemanja in izjav na posnetku.