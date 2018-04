Za najboljši startup s področja trajnostne energije 30.000 evrov

Ljubljana, 11. aprila - Startupi iz 24 srednjeevropskih držav imajo še do 19. aprila čas, da se prijavijo na tekmovanje Powerup, katerega osrednji temi sta energija in čista tehnologija, prijaviti pa se je mogoče tudi z nekaterimi drugimi rešitvami. Zmagovalni startup bo prejel 30.000 evrov, drugo- in tretjeuvrščena rešitev pa 10.000 oz. 5000 evrov.