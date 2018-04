Nemški kajakaš Grimm končal kariero

Augsburg, 10. aprila - Nemški kajakaš na divjih vodah Alexander Grimm, tekmec Petra Kauzerja in druščine, je končal športno pot, poroča agencija dpa. "Čas je, da začnem poklicno pot," je ob slovesu dejal 31-letni Grimm, ki ima končano strojno fakulteto in to je področje, na katerem bo poiskal nove izzive.