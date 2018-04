Ljubljanska borza: Indeks pridobil petino odstotka

Ljubljana, 10. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,21 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Save Re, za 3,51 odstotka. Skupni promet je dosegel 1,19 milijona evrov, najprometnejše so bile z okoli 700.000 evrov prometa delnice Krke.