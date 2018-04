Ljubljana/Kamnik, 10. aprila - Svetniška skupina DeSUS v Kamniku se je razpustila, več kot 20 članov pa je izstopilo iz strankinega občinskega odbora, sta sporočila kamniška svetnika Mojca Jončeska Malovrh in Roman Maligoj. Kot razlog sta navedla žaljivo in protipravno delovanje predsednice odbora in poslanke Julijane Bizjak Mlakar, ta je njuno potezo označila za predvolilno.