Luka Koper v trimesečju z višjimi prihodki in stagnacijo pretovora

Koper, 10. aprila - Luka Koper je med januarjem in marcem pretovorila 6,07 milijona ton blaga, kar je skoraj enako kot v lanskem prvem trimesečju. Prihodki družbe so na medletni ravni po nedokončnih in nerevidiranih podatkih sicer narasli za sedem odstotkov na 55,57 milijona evrov, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Luke Koper.