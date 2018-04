Swiss Re: Katastrofe lani povzročile za rekordnih 144 milijard dolarjev zavarovanih škod

Zürich, 10. aprila - Naravne nesreče ter nesreče, ki jih je povzročil človek, so lani povzročile za 337 milijard dolarjev (272,6 milijarde evrov) gospodarske škode. Kot je objavila švicarska pozavarovalnica Swiss Re, je bilo lani za rekordnih 144 milijard dolarjev zavarovanih škod, samo orkani Harvey, Irma in Maria so jih povzročili za 92 milijard dolarjev.