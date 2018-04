EU ostaja največja donatorica uradne razvojne pomoči

Bruselj, 10. aprila - EU in njene članice ostajajo največje donatorice uradne razvojne pomoči s skupnim prispevkom v višini 75,7 milijarde evrov za leto 2017. Znesek predstavlja pol odstotka bruto nacionalnega dohodka EU in je kljub rahlemu upadu v zadnjem letu precej višji od povprečja preostalih držav članic odbora za razvojno pomoč pri OECD, so sporočili iz EU.