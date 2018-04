Erjavec z zunanjim ministrom BiH o približevanju EU in Natu

Ljubljana, 11. aprila - Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, bo danes in v četrtek na delovnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Igorja Crnadaka. Kot so napovedali na MZZ, bosta govorila predvsem o dvostranskih odnosih, krepitvi gospodarskega sodelovanja in evroatlantski perspektivi BiH.