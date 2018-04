Berdajs odstopil z vseh nadzornih funkcij v SŽ

Ljubljana, 10. aprila - Član nadzornega sveta Slovenskih Železnic (SŽ) in predsednik sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Silvo Berdajs je kljub podpori večine sindikatov in svetov delavcev danes odstopil z nadzornih funkcij v okviru SŽ. Kot je sporočil, je odločitev sprejel v dobro podjetja in za umiritev razmer na železnicah.