Severna Koreja in Rusija želita okrepiti sodelovanje

Moskva, 10. aprila - Zunanja ministra Severne Koreje in Rusije Ri Yong-ho in Sergej Lavrov sta se danes v Moskvi zavzela za okrepitev sodelovanja med državama. Ri je Moskvo obiskal pred pogovori severnokorejskega voditelja Kim Jong-una s predsednikoma Južne Koreje Moon Jae-inom in ZDA Donaldom Trumpom.