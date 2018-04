Večina sindikatov in svetov delavcev na SŽ podpira Berdajsa

Ljubljana, 10. aprila - Sedem svetov delavcev in devet sindikatov na Slovenskih železnicah (SŽ) podpira predsednika sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Silva Berdajsa. V skupnem sporočilu so omenjeni socialni partnerji, ki zastopajo več kot 91 odstotkov zaposlenih v SŽ, zapisali, da so o Berdajsovem ponujenem odstopu opravili poglobljeno razpravo.