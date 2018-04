V knjigi Udba in bela tehnika zbrana razmišljanja Jožeta Mencingerja

Ljubljana, 10. aprila - Cankarjeva založba je pod naslovom Udba in bela tehnika: zgodbe o pohlevnosti in oholosti izdala izbor besedil ekonomista in pravnika Jožeta Mencingerja. Po besedah urednika Tineta Logarja knjiga prinaša kolumne, članke, strokovne članke in doslej neobjavljena besedila, ki jih je Mencinger v različnih vlogah pisal posameznikom in institucijam.