Umanotera prikazuje učinke podnebnih sprememb na Slovenijo

Ljubljana, 15. aprila - Nevladna organizacija Umanotera je vzpostavila spletno stran, na kateri so na poljuden način opisani fizikalno ozadje globalnega segrevanja ter posledice podnebnih sprememb na globalni ravni in za Slovenijo. Raziskave namreč kažejo na zaskrbljujoče trende glede odnosa Slovencev do podnebnih sprememb, so opozorili v sporočilu za javnost.