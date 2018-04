Ljubljana, 11. aprila - Velikonočni potres aprila 1998 je v Zgornjem Posočju poškodoval več kot 4000 objektov. Najbolj prizadete so bile občine Bovec, Kobarid in Tolmin. V vsaki je bilo poškodovanih več kot 1000 stavb, številne so bile tako uničene, da jih je bilo treba porušiti do tal.