Ljubljanska borza: SBI TOP nekoliko pod gladino

Ljubljana, 10. aprila - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je bil nekaj po 11. uri nekoliko pod gladino in izgubljal 0,27 odstotka. Največ interesa so vlagatelji do zdaj pokazali za delnice Krke, ki so se cenile za 0,69 odstotka. Nad gladino so bile v prvi kotaciji le delnice Gorenja in Petrola.