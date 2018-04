Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi sobotne nesreče med Strunjanom in Belvederjem

Koper, 10. aprila - Policija prosi za pomoč morebitne očividce sobotne prometne nesreče med Strunjanom in Belvederjem, v kateri sta bila udeležena motorno kolo in osebni avtomobil. Nesreča se je zgodila ob 14.30. Policija prosi morebitne očividce, naj čim prej pokličejo na številko 113 in policistom pomagajo z informacijami.