Mineva 20 let od velikonočnega potresa v Zgornjem Posočju

pripravila Nadja Podobnik

Bovec/Ljubljana, 11. aprila - Mineva 20 let, odkar so se na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, v Zgornjem Posočju silovito stresla tla. Potres z magnitudo 5,6 je bil najmočnejši v 20. stoletju z žariščem na ozemlju Slovenije. Poškodoval je več kot 4000 objektov, ni pa zahteval žrtev. Država je za obnovo, ki je trajala dobrih deset let, namenila 100 milijonov evrov.