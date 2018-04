Argentina, Urugvaj in Paragvaj v boj za nogometno SP 2030

Buenos Aires, 10. aprila - Argentina, Urugvaj in Paragvaj so združili moči in napovedali skupno kandidaturo za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva 2030. Glavna promotorja omenjene kampanje bosta nogometna zvezdnika in soigralca pri Barceloni - Argentinec Lionel Messi in Urugvajec Luis Suarez.