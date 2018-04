Tradicionalni video festival Narave v Bežigrajski galeriji 2

Ljubljana, 10. aprila - V Bežigrajski galeriji 2 se danes začenja video festival Narave. Tradicionalni štiridnevni mednarodni festival bo predstavil video dela avtoric in avtorjev, izbranih na razpisu, in spremljevalno razstavo fotografij. S krajšim pregledom video del se bo predstavil eden od začetnikov video umetnosti iz 70. let prejšnjega stoletja Miha Vipotnik.