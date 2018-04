Nadzorni svet Sija v upravo imenoval Korčagina

Ljubljana, 10. aprila - Nadzorni svet družbe Sij se je seznanili z odstopom člana uprave družbe Dmitrija Bočkareva in za polni mandat šestih let imenovali novega člana uprave Vlačeslava Korčagina, ki je med letoma 2007 in 2014 že deloval v upravi Sija. Korčagin bo še vedno tudi podpredsednik uprave in član uprave za finance v Perutnini Ptuj, so sporočili iz Sija.