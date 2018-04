V VS ZN morda še danes glasovanje glede kemičnega napada v Siriji

New York, 10. aprila - V Varnostnem svetu ZN bo predvidoma še danes potekalo glasovanje o ameriški resoluciji o sobotnem domnevnem kemičnem napadu v Siriji, za katerega Zahod obtožuje sirske vladne sile in njihove ruske zaveznike. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se sicer ZDA na ta napad odločene odzvati tudi brez podpore ZN.