Ljubljana, 10. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi jutranje prometne konice povečan promet v smeri večjih mest, zastoji nastajajo na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Na gorenjski avtocesti, v predoru Karavanke bo med do četrtka vsak dan med 8. in 16. uro promet urejen izmenično enosmerno zaradi del na avstrijski strani.