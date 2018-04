Newyorške borze dan sklenile pozitivno

New York, 9. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile pozitivno. A velik del čez dan pridobljenih dobičkov je v zadnjih minutah trgovalnega dne izpuhtelo, ker je časnik New York Times objavil informacije o hišnih preiskavah FBI v pisarnah Michaela Cohena, odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa.