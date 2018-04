Budućnost povedla v finalu, Omić za Zvezdo 14 točk

Beograd, 9. aprila - V prvi tekmi finala jadranske košarkarske lige Aba so košarkarji Budućnosti v Beogradu povedli proti Crveni zvezdi z 1:0, potem ko so zmagali z 80:76. Ekipi igrata v seriji na tri zmage, naslednja tekma bo že jutri znova v Beogradu. Nato se košarkarji za tretjo in morebitno četrto tekmo selijo v Podgorico (13. in 14. aprila).