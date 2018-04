Na Igriški ulici v Ljubljani naj bi prišlo do poskusa uboja

Ljubljana, 9. aprila - Policisti dogajanje, do katerega je popoldne prišlo na Igriški ulici v Ljubljani, obravnavajo kot poskus uboja. Do zdaj so ugotovili, da je okoli 14.30 prišlo do spora, pri čemer je moški z ostrim predmetom zabodel drugega moškega, nato pa pobegnil. Zdravstveno stanje oškodovanca je resno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana