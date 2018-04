Princ Harry in Meghan: Dobrodelni prispevki namesto poročnih daril

London, 9. aprila - Britanski princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle sta sporočila, da za skorajšnjo poroko ne želita daril in bi raje storila kaj dobrega. Vse, ki so ju nameravali obdariti ob skoku v zakonski jarem, sta pozvala, naj raje nakažejo dobrodelne prispevke sedmih izbranim humanitarnim organizacijam, so danes sporočili iz Kensingtonske palače.