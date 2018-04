Znani dobitniki priznanj Naša Slovenija 2017

Ljubljana, 10. aprila - Znani so dobitniki priznanj Naša Slovenija 2017, ki jih podeljuje gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine. Nagrajence so izbrali v kategorijah ohranjanje dediščine, raziskovanje in uveljavljanje dediščine, zasluge posameznikov in organizacij ter ozaveščanje. Podelitev priznanj bo maja v Razkrižju.