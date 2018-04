Na Vodnikovi domačiji drugi mladinski festival angažiranega pisanja

Ljubljana, 9. aprila - Na Vodnikovi domačiji v Šiški bo od 12. do 15. aprila potekal drugi mladinski festival angažiranega pisanja itn. Nastal je iz presoje, da živimo v svetu, v katerem je vedno več neenakosti ter informacij, iz katerih je težko izluščiti, kaj je res in kaj ne. Organizatorji so ocenili, da je knjiga tista točka, ki lahko "zareže v družbeni red".