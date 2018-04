Na srečanju NIJZ za zdravo in aktivno staranje

Ljubljana, 9. aprila - Za izboljšanje kakovosti življenja, da bi imeli več zdravih let življenja, je še veliko prostora, so med drugim poudarili na srečanju v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi v poznih letih smo lahko še kako vitalni in ustvarjalni, so opozorili. To stoletje bo stoletje starejših, je bilo med drugim slišati na srečanju.