Na posvetu izpostavili željo po konsenzu glede prihodnosti obrambnega sistema

Ljubljana, 9. aprila - Sodelujoči na današnjem posvetu o delovnopravnem položaju slovenskih vojakov so opozorili na vse izrazitejši kadrovski odliv iz Slovenske vojske. Izpostavili so potrebo po bolj konkurenčnem socialnem statusu vojakov in nasploh po celoviti prenovi obrambne zakonodaje. Za to pa je v prvi vrsti potreben konsenz glede prihodnosti obrambnega sistema.