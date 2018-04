Slovenska podjetja lahko postanejo dobavitelji za Bosch

Ljubljana, 10. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija išče slovenska podjetja, ki jih zanima vstop v nabavno verigo koncerna Robert Bosch. Ta išče predvsem dobavitelje s kakovostnimi oz. inovativnimi izdelki, storitvami in rešitvami s področja avtomobilske industrije in področja IT aplikacij in programov, namenjenih industriji 4.0 in masovnim podatkom (Big Data).