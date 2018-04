Razstava Alberta Oehlena v palači Grassi

Benetke, 10. aprila - Od nedelje beneška palača Grassi gosti 85 del enega najpomembnejših sodobnih nemških umetnikov Alberta Oehlena. Pod naslovom Cows by the Water lahko obiskovalci razstave občudujejo bolj ali manj znana dela, nastala od leta 1980 do danes, piše na spletni strani muzeja. Razstava bo na ogled do 6. januarja.