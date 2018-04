Ljubljana, 9. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes zvišujejo, indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,28 odstotka. Najbolj se dražijo delnice Gorenja, ki so doslej pridobile 2,71 odstotka in so z okoli 33.000 evrov tudi najprometnejše.