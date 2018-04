Celjski gimnazijci na mednarodnem fizikalnem tekmovanju osvojili tretjo nagrado in šesto mesto

Celje, 9. aprila - Dijaki Gimnazije Celje - center so na avstrijskem mladinskem fizikalnem turnirju (AYPT) osvojili tretjo nagrado in šesto mesto tekmovanja, kar je doslej za Slovenijo najboljši rezultat, so sporočili z gimnazije. Slovensko ekipo, ki se je pomerila s 16 drugimi, so sestavljali četrtošolka Ema Pilih in tretješolca Manca Strah in Mitja Suvajac.