Inšpekcija odkrila le eno kršitev glede vožnje z vozili na motorni pogon v naravi

Ljubljana, 9. aprila - Inšpekcija za okolje in naravo je s policijo izvedla nadzor vožnje z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju v skladu z zakonom o ohranjanju narave. Kljub precej obsežnem območju nadzora so ugotovili le eno kršitev, in sicer so opazili sledi vožnje z motornimi sanmi izven poti na Krvavcu, vendar pa kršitelj ni bil več prisoten.