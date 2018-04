Tedenska napoved - rekreacija od 10. do 16. 4.

IZBRANI DOGODKI

Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko

Hop na Grad je tekaški dogodek, s katerim pomagamo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Ves denar, ki ga bomo zbrali s startninami in dobrodelnimi prispevki, bomo podarili Ustanovi za Pediatrično kliniko. Z dogodkom tudi spodbujamo zdrav način življenja in povezujemo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Tek organiziramo tekaški zanesenjaki, ki smo zaposleni na Pediatrični kliniki v Ljubljani, s pomočjo športnikov in donatorjev. Dogodek bo v nedeljo, 15. aprila. Informacije: http://hopnagrad.si

Delavnice, izleti in druženja KD Rajd

Kolesarsko društvo Rajd iz Ljubljane organizira več kot sto kolesarskih delavnic, izletov, treningov in druženj za rekreativne kolesarje. V programu so tudi izleti in delavnice, ki so rezervirani samo za dekleta - Rajderke. Izleti trajajo običajno eno uro in pol ter so namenjeni povprečno pripravljenim kolesarjem, za izpopolnjevanje tehnike in znanja na gorskem kolesu pa so najbolj primerne delavnice Žige Pandurja, enega najboljših slovenskih tekmovalcev v spustu. Poleg tega društvo organizira še vodene termine na Koloparkih v Ljubljani ter druge kolesarske aktivnosti. Vsi programi so odprti za vse, pri nekaterih so obvezne prijave. Prvi dogodek - izlet Rajderk na Golovec - bo v torek, 10. aprila. Informacije: www.kd-rajd.si.

Kulinarični pohod istrskih dobrot

Pohod, ki bo v nedeljo, 15. aprila, je kot samopostrežna restavracija. Hodite od stojnice do stojnice in poskušate istrske dobrote. Na 12 km dolgi progi se boste srečali z najmanj 15 stojnicami, ki bodo polne istrskih dobrot. Posebnost le teh je, da so bile pridelane na sosednji njivi. Nevsakdanja posebnost pa je slikovito razgibana proga. Najprej se povzpnete na hribček, s katerega je fantastičen pogled na sečoveljske soline, sprehodite se ob Jernejevem kanalu, od morja greste tu na Forma vivo, kje je ogromno kamnitih kipov, od tu je tudi prelep razgled na Portorož in Savudrijo. Pod Forma vivo se skriva Škver (ladjedelnica s starimi barkami), tam zraven je hiša kaktusov in ribogojnica. Od tu vas bo pot vodila skozi Portorož pa skozi tunel, v Strunjanu si boste ogledali cerkvico, ki stoji tam, kjer se je pred 502 leti prikazala Marija, pa beli križ, ki pozdravlja mornarje nad Mesečevem zalivu ali Nandole, kot ga imenujejo domačini. Od tu je tudi neverjeten razgled do Benetk in tja čez do Triglava. Informacije: https://skid.si/event/kulinaricni-pohod-istrskih-dobrot/

TOREK, 10. aprila

LJUBLJANA - Tečaj orientacije; orientacija. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Oskarjev - A(tra)ktivni Iran; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Tek ob Savinji 2018; tek. Informacije: www.szc.si

DOMŽALE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HRASTNIK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LENDAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MENGEŠ - Slivnica (1114 m); pohodništvo.

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 11. aprila

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka Gibit; tek. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MEDVODE - Markova glava (758 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

ŽALEC - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

LOG-DRAGOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 12. aprila

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Golčaj (690 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Servisna delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

IG - Evropska pešpot E7; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

NOVA GORICA - 17. ulični tek (mladina) Vivicitta - Poživimo mesti 2018; tek. Informacije: Meta Mačus, 05 330 20 24, info@sportnazveza-ng.si; www.sz-ng.si, www.sportnazveza-ng.si

RIBNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Festival kraška gmajna; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info

ŠKOFJA LOKA - Polhograjski dolomiti; pohodništvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

BOROVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 13. aprila

LJUBLJANA - Kolesarjenje po mostiščarskih poteh; kolesarstvo. Informacije: www.lpp.si/ljubljanski-potniski-promet/o-druzbi/kolesarsko-drustvo-lpp

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SOBOTA, 14. aprila

LJUBLJANA - Kamnati vrh (1658 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Rettlkirchspitze (Avt, 2475 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Stol (2236 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Sv. Lovrenc nad Postojno (1020 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Kisovec (1275 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Pirčev hrib (934 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - 39. pohod Štampetov most; pohodništvo. Informacije: Branislav Marković, 051 613 367, pdzeleznicarlj@gmail.com; www.pdzeleznicar.si/

TRŽIČ - Bistriški vintgar (1200 m); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

CELJE - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Po poteh Celjskih Grofov; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Kozjansko; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Tečaj Fusion Justfit; fitnes. Informacije: www.fitnes-tecaji.si/vodena-skupinska-vadba/fusion-just-fit-licenca

CERKNO - Po ICPP; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBRNA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

DOBRNA - Duatlon Terme Dobrna; duatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si

DRAVOGRAD - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Pečke (720 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Srečanje mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si/

GROSUPLJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Ojsterškov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IVANČNA GORICA - Cvičkov brevet 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=1EIW4iaTp1DL0aVQ

IZOLA - ReXov tek - po zaprti cesti med Izolo in Žusterno; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

KAMNIK - 7. Odprto prvenstvo občine Kamnik; namizni tenis.

KOČEVJE - Parencana; turno kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOPER - Hrušica; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - 3. Jošt trail; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/2018/03/3-jost-trail/

KRANJ - Čičarija; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Snežnik (1796 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - 7. kolesarski sejem v Laškem; sejem. Informacije: http://kolesarskiklub-lasko.si/

LAŠKO - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LITIJA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LUCIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LUČE - Dleskovška planota - Deska (1970 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Ptujska gora; pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Dolina Dragonje; pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Kucelj (1237 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Travna gora (906 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Po Prekmurju; kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Gora Oljka (703 m); pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Mali Grintovec (1813 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MEŽICA - Pohod na Dukles z ogledom avriklja; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Julijci; turno smučanje. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Mello Velo - Zabavna šola gorskega kolesarjenja; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-zverinice.si

NOVO MESTO - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Golte (1410 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Izlet otrok in družin; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

PREDDVOR - Tuštanjska pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Vojvodina, Romunija; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIBNICA NA POHORJU - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Kozara (BiH); pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

RUŠE - Mojstrana - Rateče; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Kuk (498 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Čemšeniška planina (1120 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠENTJUR - Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOCJAN - 12-urno kolesarjenje JB TEAM Novo mesto; kolesarstvo. Informacije: http://jbcenter.si

ŠKOFJA LOKA - Goteniški snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Veliki Cirnik (668 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠMARTNO PRI LITIJI - Šolski pohod meteoritkov; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

TOLMIN - 18. tek sotočja (mladina); tek. Informacije: www.adposocje.si

VELENJE - Šaleška planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIŠNJA GORA - Pohod Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Goriška Brda; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Jelenk (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ROGATEC - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

POLJČANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

POLJČANE - Zaplana - Hrušica; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAJŠPERK - Lovrenc (986 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

CIRKULANE - Pastirčkova pot; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Otok Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Rašica (631 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 15. aprila

LJUBLJANA - Tivoli - Mostec; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Možic (1603 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Učka (Hrv, 1396 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lisca; turno kolesarstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko; tek. Informacije: http://hopnagrad.si

BREŽICE - Ribniška naravoslovna učna pot; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Pogorevc (1076 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CELJE - Po mostovih Benetk; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DIVAČA - 23. pohod ob ponoru reke Reke; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva Brda; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

HRPELJE - Dolina Beke in Ocizle; pohodništvo. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/dolina-beke-in-ocizle-158

KAMNIK - Po poteh celjskih grofov; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

LOGATEC - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LOŽ - 16. gorski tek na Križno goro; tek. Informacije: www.loska-dolina.net

LUCIJA - Kulinarični pohod istrskih dobrot; pohodništvo. Informacije: www.skid.si

MARIBOR - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

MARIBOR - Tojzlov vrh (703 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

NOVA GORICA - Zasavsko hribovje; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Rzenik (1833 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - 25. Vivicitta - Poživimo mesti 2018; pohodništvo. Informacije: Meta Mačus, 05 330 20 24, info@sportnazveza-ng.si; www.sz-ng.si, www.sportnazveza-ng.si

NOVA GORICA - 25. Vivicitta - Poživimo mesti 2018; tek. Informacije: Meta Mačus, 05 330 20 24, info@sportnazveza-ng.si; www.sz-ng.si, www.sportnazveza-ng.si

NOVO MESTO - 19. novomeški tek; tek. Informacije: www.nm-tek.si

ORMOŽ - Parenzana; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Izlet sekcije Bistrica ob Sotli; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Rt Kamenjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Spoznajmo Repentabor; pohodništvo.

SLOVENSKA BISTRICA - 16. bistriški tek; tek. Informacije: www.jzs-sb.si

ŠKOFIJE - Bičikleta žur; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.sola-skofije.si

ŠTORE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VIPAVA - Pohod med vinogradi in slapovi; pohodništvo. Informacije: www.slap.si/pohod-med-vinogradi-in-slapovi/

VOLČJI POTOK - Ornitološki sprehod po parku; pohodništvo. Informacije: www.arboretum-vp.si/dogajanje/prireditvenik/142-ornitoloski-sprehod-april

BRDA - Pohod med oljkami in vinogradi; pohodništvo. Informacije: http://brda.si/dogodki/1490278159/2017011412193690/Pohod%20med%20oljkami%20in%20vinogradi/

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - Ribičija za pokal Občine Sv. Jurij ob Ščavnici; ribištvo - kasting in sladkovodni športni ribolov. Informacije: http://videm.weebly.com/ribi268ija.html

GRAD - Pohod po Kruplivniku; pohodništvo.

MIREN-KOSTANJEVICA - Žajbljev pohod; pohodništvo.

PONEDELJEK, 16. aprila

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

