Ljubljana, 9. aprila - Distributer Apollo je obvestil Zdravstveni inšpektorat RS, da izvaja umik in odpoklic igrače Kidz delight ključi igriva opica proizvajalca Kidz delight Group. Za to so se odločili, ker igrača ne izpolnjuje varnostnih zahtev. Zaradi vijaka, ki ne zapira razdelka za baterije, obstaja nevarnost, da bi otrok gumbno baterijo pogoltnil.