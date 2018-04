Damask, 9. aprila - Sirsko vojaško letališče v pokrajini Homs je bilo davi tarča raketnega napada, so poročali sirski državni mediji, ki so za obstreljevanje obtožili Izrael. Napad je terjal najmanj 14 smrtnih žrtev. Izrael se na obtožbe še ni odzval, so pa vpletenost zanikale ZDA.