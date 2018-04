Singapur, 9. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Zaskrbljenost naftnih trgovcev, da bi trgovinski spor med ZDA in Kitajsko upočasnil rast svetovnega gospodarstva in povzročil zmanjšanje povpraševanja po nafti, se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zmanjšala.