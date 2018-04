Anketa Dela: Šarčevo vodstvo na majavih nogah

Ljubljana, 9. aprila - Vrstni red strank v aprilski anketi Dela se glede na prejšnji mesec ni spreminjal. Vodilna ostaja Lista Marjana Šarca, ki ji sledita SDS in SD. A so vse tri stranke prejele nižjo podporo kot pred mesecem dni. Po drugi strani se je okrepila SMC na četrtem mestu, višjo podporo kot prejšnji mesec beležita tudi NSi in DeSUS.