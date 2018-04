Valencia, 8. aprila - Španija in branilka naslova Francija ter ZDA in Hrvaška sta para polfinala teniškega Davisovega pokala, ki bo septembra. Kot zadnji so si nastop med elito zagotovili Španci, ki so premagali Nemčijo s 3:2, ko je odločilno točko za gostitelje osvojil David Ferrer, ki v petem dvoboju ugnal Philippa Kohlschreiberja s 7:6 (1), 3:6, 7:6(4), 4:6, 7:5.