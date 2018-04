Riga, 8. aprila - Slovenska hokejska reprezentanca do 18 let je nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) končala na zadnjem mestu in se bo preselila v nižji rang tekmovanja v sezoni 2019. V današnji zadnji tekmi so Slovenci na prvenstvi v Rigi izgubili z Nemčijo z 2:8.