Slovenija s "portoroškim čudežem" do obstanka

Portorož, 8. aprila - Slovenija je s preobratom prišla do zmage proti Turčiji 3:2 in obstanka v drugi evroafriški skupini Davisovega pokala. Glavni junak ob Aljažu Bedenetu, ki je osvojil dve točki, je bil 24-letni Nik Razboršek iz Litije, ki je v odločilni peti partiji premagal več kot tristo mest višjeuvrščenega Altuga Celikbileka s 7:5 in 6:3.