V napadu na Vzhodno Guto domnevno uporabljeno kemično orožje

pripravil Blaž Mohorčič

Damask/Moskva/Washington, 8. aprila - Sirska vojska naj bi v napadu na enklavo Vzhodna Guta po navedbah človekoljubnih organizacij uporabila kemično orožje, pri čemer je po zadnjih podatkih umrlo 48 ljudi. ZDA in nekatere druge zahodne države so napad obsodile, Sirija in Rusija pa sta zavrnili obtožbe. Sirski režim in uporniki so medtem dosegli dogovor o odhodu slednjih iz Dume.