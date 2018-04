Zaradi izpada elektrike na kaninski štirisedežnici obstali smučarji

Bovec, 8. aprila - Danes ob 11.15 je prišlo do zaustavitve štirisedežnice Prevala na kaninskem smučišču. V tistem trenutku je bilo na njej 232 potnikov na slovenski in italijanski strani, do 13. ure pa so bili vsi že varno na tleh. Kot je za STA povedal direktor Sončnega Kanina Marijan Skornišek, je do zaustavitve domnevno prišlo zaradi tokovnega sunka.