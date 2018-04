Žontar in Potrčeva najhitrejša na 5. istrskem maratonu

Ankaran, 8. aprila - Aleš Žontar in Martina Potrč sta bila najhitrejša v teku na 42 km na Luka Koper 5. Istrskem maratonu. Žontar je z 2:37:04 tekel več kot pol ure počasneje od slovenskega rekorda za moške in tudi za devet minut in pol za najboljšim ženskim rekordom (2:27:33), Potrčeva pa je tekla 3:20:39.