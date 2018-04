Poziv policije za razjasnitev prometne nesreče v Medani

Goriška Brda, 8. aprila - Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto ob 17.50 v naselju Medana v Občini Brda. V nesreči sta bila udeležena mladoletna voznica mopeda in zaenkrat še neznani voznik osebnega avtomobila neznane znamke, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriški prometni policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da je neznani voznik črnega osebnega avtomobila neznanih registrskih oznak vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Plešivo proti Medani. Ko je z vozilom pripeljal do bližine stanovanjskega objekta v Medani v levi ostri nepregledni ovinek po klancu navzgor ni vozil po desni strani vozišča glede na dovoljeno smer vožnje.

V tistem trenutku je iz nasprotne smeri oz. iz Medane proti naselju Plešivo po klancu navzdol pripeljala mlajša voznica mopeda. Da se je izognila trčenju z neznanim osebnim avtomobilom, je zapeljala v desno in posledično izgubila oblast nad mopedom ter padla na desni bok. Med voznico mopeda in neznanim voznikom osebnega avtomobila ni prišlo do trčenja. V prometni nesreči se je mladoletna oseba lažje poškodovala.

Po prometni nesreči je neznani voznik neznanega osebnega avtomobila odpeljal proti naselju Medana, ne da bi udeleženki prometne nesreče nudil ustrezne podatke.

Policisti za razjasnitev vseh okoliščin prometne nesreče prosijo morebitne očividce, da pokličejo postajo prometne policije Nova Gorica 05 393 41 00, ali interventno številko policije 113, ali anonimni telefon 080 1200.