Ulični prodajalci v Barceloni pripravili modno revijo

Barcelona, 8. aprila - Ulični prodajalci iz Senegala so nedavno v Barceloni pripravili modno revijo, na kateri so predstavili svojo linijo "zakonitih oblačil, ki so jih naredili nezakoniti priseljenci". 15 uličnih prodajalcev je predstavilo majice in puloverje, ki so jih naredili v sodelovanju z barcelonskim univerzitetnim centrom za dizajn.